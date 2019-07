Météo - Un temps sec pour débuter la semaine, avant le retour de la chaleur

(Belga) Il fera pratiquement sec sous un ciel d'abord généralement très nuageux ce lundi. Il y aura davantage d'éclaircies durant l'après-midi mais il fera toujours frais avec des maxima proches des 19 degrés dans le centre. Mardi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps calme et sec avec d'abord des nuages puis plus tard davantage d'éclaircies et des maxima entre 19 et 24 degrés. Mercredi, il fera assez ensoleillé et les températures avoisineront les 25 degrés.

Ce lundi, le ciel sera généralement très nuageux. Une ondée localisée sera possible mais, dans la plupart des régions, le temps restera sec. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, des éclaircies se développeront progressivement, surtout dans le sud du pays. Il fera encore froid avec des maxima compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Lorraine Belge. Le vent faible de nord deviendra modéré en journée. Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Les minima descendront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés dans le nord et l'ouest du pays. Mardi, le temps sera calme et sec mais les champs nuageux seront encore répandus le matin. L'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, devenant plus larges en fin de journée. Les maxima se situeront autour de 19 ou 20 degrés à la côte, et entre 20 et localement 24 degrés dans l'intérieur des terres. (Belga)