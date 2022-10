Ouragan Julia - L'ouragan meurtrier Julia a fini de se dissiper au Guatemala

(Belga) L'ouragan Julia, qui s'est affaibli progressivement en arrivant au Nicaragua dimanche à l'aube, a fini de se dissiper lundi au-dessus du Guatemala après avoir fait au moins onze morts et huit disparus en Amérique centrale où il a laissé dans son sillage destructions et inondations, selon les bilans officiels.

Le centre américain de suivi des ouragans (CNH) a indiqué que Julia s'était complètement dissipé à 21H00 GMT dans l'ouest du Guatemala, mais il a souligné que ses pluies peuvent encore provoquer des inondations en Amérique centrale et dans le sud du Mexique. Cinq soldats salvadoriens qui participaient aux opérations de secours sont morts à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale dans la chute d'un mur contre lequel ils s'étaient abrités des intempéries, a indiqué le ministre salvadorien de la Justice et de la Sécurité Gustavo Villatoro. "Au moins deux personnes sont mortes ensevelies", également par la chute d'un mur à Guatajiagua, situé à 150 km à l'est de San Salvador, a ajouté la police salvadorienne. Enfin, le ministre salvadorien Raul Juarez a fait état de deux autres morts liées aux intempéries dans le sud-ouest du pays. Dans le nord du Guatemala, cinq membres d'une même famille ont été ensevelis dans les décombres de leur maison d'un village autochtone où s'est produit un glissement de terrain, selon les services de protection civile (Conred). Selon cette source, deux hommes sont portés disparus après avoir été emportés par une rivière. Julia avait frappé dimanche à l'aube la côte caraïbe du Nicaragua en ouragan de catégorie 1, causant d'importants dégâts dans ce pays, sans toutefois y faire de victimes. Julia est le second ouragan de la saison à toucher l'Amérique centrale après Bonnie en juillet, le long de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica.