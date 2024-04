Bientôt une trêve à Gaza? Le Hamas doit donner sa réponse ce lundi aux propositions israéliennes

Une délégation du Hamas arrivera lundi en Egypte pour remettre sa réponse à la récente contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza et de la libération d'otages, a annoncé dimanche un haut responsable du mouvement palestinien à l'AFP.

La délégation, "emmenée par Khalil al-Hayya", membre de la branche politique du Hamas pour Gaza et très impliqué dans ces négociations, "rencontrera le directeur et des responsables du service de renseignement égyptien pour discuter et remettre la réponse du mouvement" palestinien, a précisé ce haut responsable sous le couvert de l'anonymat.

Le Hamas avait indiqué avoir reçu samedi une "contre-proposition" faite par Israël dans le cadre de la médiation du Qatar et de l'Egypte. La délégation doit aussi discuter d'une "nouvelle proposition égyptienne", a ajouté le haut responsable du mouvement palestinien.