Pluie jusque lundi avant le retour du soleil mardi

(Belga) Dimanche après-midi, le territoire sera arrosé par de nombreuses pluies et averses, avertit l'Institut royal de météorologie (IRM). Localement dans le sud-est du pays, on notera aussi un risque d'orage, ainsi qu'au littoral plus tard dans la journée. Il fera frais avec des maxima de 13° sur la plupart des régions. Il fera plus doux dans le sud du pays avec par exemple encore 20° en Lorraine Belge. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. Sur le sud-est, le vent sera parfois fort avec des pointes de 80 à 100 km/h. A la Côte, le vent sera fort, voire même très fort, de nord-nord-ouest avec des rafales de 70 km/h.

Dimanche soir et en début de nuit, quelques averses sont encore attendues, avec un risque d'orage à la mer. Plus tard, seules quelques faibles averses isolées sont prévues, sous un ciel partiellement nuageux. Les minima tourneront autour de 4° en Hautes Fagnes, 7° dans le centre et 11° au littoral. Lundi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies. Quelques averses sont encore attendues. Les maxima oscilleront entre 11° en Hautes Fagnes et 14° ou 15° dans le centre. La météo sera sèche et ensoleillée mardi, mercredi et jeudi, avant le retour timide de la pluie vendredi. (Belga)