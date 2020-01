Prévisions météo: le FROID de retour dès ce week-end

Dimanche, le ciel sera peu à partiellement nuageux dans la plupart des régions; toutefois en Ardenne, les champs nuageux seront plus nombreux qu'ailleurs. Le temps sera le plus souvent sec même si on note un faible risque d'une petite ondée locale, pouvant être hivernale en Ardenne. Les températures seront proches des normales saisonnières avec des maxima de 2 à 8 degrés, et le retour de faibles gelées nocturnes sur de nombreuses régions la nuit suivante. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.