Prévisions météo: le soleil continue de briller cette semaine, des averses sont toutefois attendues

Le temps sera à nouveau sec et souvent ensoleillé jeudi, avec graduellement des voiles d'altitude et quelques nuages cumuliformes, prévoit l'Institut royal météorologique.

Il fera chaud avec des maxima de 23 ou 24 degrés le long du littoral, 24 à 26 degrés en Ardenne et entre 26 et 29 degrés dans les autres régions.



Le vent de nord à nord-ouest restera faible à modéré. Vendredi et samedi, des averses à caractère parfois orageux sont attendues. Mais soleil et chaleur seront de retour dès la semaine prochaine.