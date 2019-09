Prévisions météo: les températures vont atteindre 33 degrés ce mardi, quel temps pour les derniers jours de vacances?

Ce mardi, une petite dépression sur l'ouest de la France enverra de l'air instable sur nos régions.

Ce mardi matin, des éclaircies seront présentes en de nombreux endroits. En cours de journée la nébulosité augmentera et il y aura un risque de l'une ou l'autre ondée orageuse isolée en cours d'après-midi sur le relief ardennais. Ailleurs le temps devrait rester généralement sec. Le vent sera faible de sud à sud-est ou de direction variable. Une petite brise marine pourra à nouveau se lever dans la zone littorale en cours d'après-midi. Les températures atteindront 28 à 30 degrés en Ardenne et 31 à 33 degrés dans les autres régions.

Ce soir, temporairement risque d'averses orageuses sur l'est. Cette nuit, le temps sera sec partout avec seulement parfois quelques nuages d'altitude. Les minima resteront très doux puisqu'ils seront compris entre 16 et 20 degrés. Le vent sera faible de directions variables.

MÉTÉO : LES PRÉVISIONS DE VOTRE RÉGION



Mercredi, les nuages élevés seront nombreux. Progressivement, des nuages cumuliformes se développeront. Dans le courant de l'après-midi, quelques averses orageuses pourront déjà éclater localement à partir de l'ouest du pays. Mercredi soir et la nuit de mercredi à jeudi, les averses et orages deviendront plus nombreux. Maxima de 26 à 30 degrés. Temps plus frais à la mer avec des valeurs maximales autour de 24 degrés. Vent faible à modéré de sud à sud-ouest, s'orientant au nord-ouest au littoral.

Jeudi, la zone pluvio-orageuse se décalera graduellement vers l'Allemagne et les Pays-Bas. L'ouest du pays profitera rapidement d'un temps sec avec des éclaircies. Sur le centre et principalement dans l'est, le ciel demeurera d'abord très nuageux avec des averses locales. En fin de journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ensemble du pays. Il fera moins chaud avec des maxima de 20 à 24 degrés sous un vent faible à modéré de secteur ouest.

Vendredi, le temps sera sec, partiellement nuageux et calme. Maxima de 20 à 23 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, s'orientant à l'ouest et faiblissant ensuite. A la mer, il restera modéré.

Samedi, il fera d'abord souvent ensoleillé. Les nuages se feront ensuite plus nombreux depuis le nord-ouest. Toutefois, le temps devrait rester généralement sec sur la plupart des régions. Maxima de l'ordre de 26 degrés dans le centre du pays.Vent modéré de sud-ouest.

Dimanche, la nébulosité sera variable avec des averses ou de la pluie. Moins chaud avec des maxima de 22 degrés environ dans le centre. Vent modéré de secteur ouest.

Lundi, le risque de précipitations demeurera. Les maxima seront de l'ordre de 19 degrés dans le centre du pays. Vent faible à modéré de secteur nord.