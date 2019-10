Prévisions météo: voici les prévisions complètes pour la semaine de vacances de Toussaint

Cette après-midi, le temps restera sec avec du soleil et des voiles d'altitude. Il fera très doux pour cette période de l'année avec des maxima de 15 degrés en Hautes-Fagnes et de 18 à 19 degrés sur les autres régions. Localement, le mercure pourra atteindre 20 degrés. Le vent sera modéré, parfois assez fort au littoral, de secteur sud-sud-ouest. Les rafales avoisineront 50 à 55 km/h.

Ce soir, la nébulosité augmentera sur l'ouest et le nord-ouest avec progressivement de la pluie. La nuit prochaine, la pluie s'étendra progressivement au reste du pays bien que le temps restera encore momentanément sec sur le sud-est jusqu'à l'aube. En fin de nuit, il fera à nouveau plus sec sur l'ouest. Les minima seront compris entre 8 et 11 degrés. Le vent sera modéré, souvent assez fort à la mer, de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 km/h. En cours de nuit, le vent s'orientera au nord-ouest, excepté sur le sud-est du pays.

Dimanche plus frais

Dimanche matin, il fera déjà sec, mais encore nuageux sur l'extrême ouest et nord-ouest. En cours de matinée, le temps deviendra également plus sec sur le centre. En Haute Belgique, les pluies se poursuivront jusqu'à la mi-journée alors que sur le sud-est, il fera pluvieux jusqu'en fin de journée. Des éclaircies se développeront l'après-midi à partir du littoral, excepté en Haute Belgique. Il fera plus frais que les jours précédents avec des maxima compris entre 10 et 12 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest.

Dimanche soir et la nuit suivante, le temps restera sec avec de larges éclaircies et de rares passages nuageux. En cours de nuit, quelques champs de brouillard pourront se développer. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes, 3 à 4 degrés sur le centre et 7 degrés à la mer. Le vent de nord-ouest deviendra faible et de direction variable sur la plupart des régions.

Les prévisions pour la semaine

Lundi, il y aura d'abord de belles éclaircies sur de nombreuses régions en début de matinée avec localement un peu de brume ou de brouillard. Toutefois, des nuages plus nombreux envahiront déjà le nord et le nord-ouest du pays depuis la Mer du Nord. Assez rapidement, ces nuages s'étendront à l'ensemble du pays, excepté sur la Lorraine belge où de plus larges éclaircies pourront persister. Une faible averse n'est pas exclue en Flandre. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur le centre et l'ouest. Le vent sera souvent faible, parfois modéré, de secteur nord à nord-est.

Mardi matin, des brumes ou des brouillards assez répandus sont probables. Au littoral, il y aura encore temporairement le risque d'une faible averse. Ensuite, après dissipation de la grisaille matinale, de belles éclaircies devraient alterner avec des nuages cumuliformes tout au long de la journée sous un temps sec. Les maxima atteindront 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés sur l'ouest. Le vent deviendra modéré de secteur nord-est.

Mercredi, le temps restera sec et les éclaircies alterneront avec des nuages, peut-être moins nombreux que la veille. De faibles gelées seront observées au sud du sillon Sambre-et-Meuse le matin. Maxima compris entre 6 en Haute Ardenne et 10 degrés sur le centre. Le vent sera modéré de secteur est.

Jeudi, le temps évoluerait peu avec une alternance entre de belles éclaircies et des passages nuageux. Le risque de précipitations pourrait légèrement augmenter, mais l'incertitude reste élevée. En matinée, des gelées pourront être observées jusque sur le centre du pays. Les maxima seront proches de 9 degrés sur le centre sous un vent faible de secteur sud à sud-est.

Vendredi, notre pays pourrait être soumis à un changement de masse d'air avec l'arrivée d'une perturbation atlantique assez active dès la matinée. Celle-ci traverserait le pays d'ouest en est sous un temps restant très nuageux à couvert toute la journée. Les maxima seront en hausse, affichant près de 13 degrés sur le centre. Le vent se renforcera.

Samedi, le temps pourrait rester assez perturbé et très nuageux avec de nombreuses averses. Les maxima atteindront 13 à 14 degrés sur le centre.