Prudence jusqu'à dimanche midi: du brouillard givrant pourrait rendre les routes glissantes par endroits

Certaines routes pourraient être rendues glissantes par la formation de brouillard givrant durant la nuit et dimanche en début de matinée, a mis en garde samedi l'Institut royal météorologique (IRM). L'avertissement de l'IRM concerne toutes les provinces du pays, ainsi que Bruxelles, et est valable à partir de ce samedi 23h jusqu'à dimanche 11h.





Les prévisions pour ce dimanche



Ce dimanche, après une nuit froide, le temps sera d'abord généralement ensoleillé. Dans le courant de la journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux par endroits, mais le temps restera calme et sec. Les maxima varieront entre 2 et 4 degrés en Ardenne, et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Le vent sera faible de sud à sud-sud-ouest.



Le soir et durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera d'abord partiellement nuageux. Après minuit, le temps se chargera depuis le nord-ouest, avec un risque des premières gouttes de pluie à l'aube au littoral. Les minima descendront de -7 à -4 degrés en Ardenne, de -2 à +1 degré dans le centre et +2 degrés à la mer. Le vent sera faible, à modéré, à la mer de secteur sud.





Des éclaircies suivies de pluie pour lundi



Lundi, le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux avec les éclaircies principalement dans le sud du pays. Le ciel se couvrira ensuite partout et de la pluie arrivera déjà avant midi au littoral. La zone de précipitations progressera lentement vers toutes les régions. Il s'agira de neige fondante puis de neige en Ardenne. Maxima entre 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 ou 6 degrés en Flandre, sous un vent faible à modéré de secteur sud.