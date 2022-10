En quoi consiste réellement le "réchauffement climatique" ? L'explication d'un climatologue de l'UCLouvain

Invité de Fabrice Grosfilley dans la Matinale de Bel RTL, le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele est revenu sur les difficultés que rencontrent les gouvernements à se battre contre le réchauffement climatique. Si l'on entend souvent cette dénomination, que représente-t-elle vraiment ?

"Le réchauffement climatique vient du CO2, qui forme une couverture thermique invisible", note le climatologue. "Elle est invisible car le rayonnement solaire passe à travers mais c'est une couche de gaz qui laisse mal ressortir la chaleur, le rayonnement infra-rouge comme on le dit en termes scientifiques, qui permettrait à la Terre d'avoir un équilibre entre l'énergie qu'elle reçoit du soleil et l'énergie qu'elle perd sous cette forme-là".

Avant d'expliquer pourquoi on parlait de "réchauffement" : "Si l'énergie, sous forme de chaleur reste à la surface, il fera donc plus chaud en surface et ça dope le système énergétique, cela rend toute une série d'événements extrêmes plus fréquents".

Pour résumer, émettre moins de gaz à effet de serre, c'est retirer, en partie, cette couverture thermique.