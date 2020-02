Tempête Dennis: Bruxelles, Liège, Namur... des mesures de précaution sont annoncées à travers le pays

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour tout le pays dimanche, prévoyant des rafales de vent de 70 à 100 km/h. Par conséquent, une série de mesures ont été prises, dont la fermeture de nombreux endroits à travers le pays.

Les parcs bruxellois fermés à partir de samedi soir à l'approche de la tempête Dennis

Les parcs régionaux bruxellois fermeront leurs grilles aux promeneurs téméraires dès samedi 18h00 et ne rouvriront qu'après le passage de la tempête Dennis, lundi matin.

Bruxelles Environnement recommande aux flâneurs du dimanche d'éviter, de manière générale, de circuler dans les parcs, bois et forêt et, en particulier, de déambuler sous les arbres. Dans les parcs dépourvus de dispositifs de fermeture, des avis seront affichés aux entrées et des gardiens tiendront le public informé. Vendredi, l'IRM annonçait pour le week-end un temps doux, avec des maxima oscillant samedi entre 8°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 13°C en Flandre et même jusqu'à 16°C dimanche. Durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité deviendra toutefois très abondante sur toutes les régions et le vent s'intensifiera, poussant ses rafales entre 70 et 90 km/h jusqu'à localement 100 km/h. Éole fera encore un peu tourbillonner lundi les feuilles des arbres dégarnis (et les parapluies) mais les espaces verts devraient à nouveau accueillir jeunes et moins jeunes pousses dans la matinée, après inspection, nettoyage et sécurisation.

Namur: accès interdit aux zones boisées dimanche et lundi matin



En raison de la tempête Dennis, l'accès aux zones boisées sera interdit de dimanche jusqu'à 08h00 lundi matin, indique vendredi la Ville de Namur. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour tout le pays dimanche, prévoyant des rafales de vent de 70 à 100 km/h.

Les autorités entendent notamment fermer les principaux parcs de Namur (Louise-Marie, Sources, La Plante), Jambes (Reine Astrid, Amée) et Bouge (rue du Parc). Le site de la Citadelle sera également interdit d'accès, à l'exception de la route Merveilleuse, où la circulation sera maintenue pour assurer une desserte locale.

Les mesures prises à Liège

Du côté de Liège, la zone de police locale nous a indiqué que les parcs et cimetières seront fermés toute la journée de ce dimanche 16 février. "Des grands vents sont annoncés, restons prudents", a ajouté la porte-parole de la zone.