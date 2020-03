Temps plutôt ensoleillé sur l'ensemble du pays

(Belga) Après la dissipation de la grisaille matinale locale, il fera ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 10 et 14°C, voire localement plus, sous un vent faible à modéré. La grisaille reviendra mercredi mais sans apporter de pluies avant jeudi, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la soirée, le temps sera sec et généralement peu nuageux. De la brume ou des nuages bas pourront se former en seconde partie de nuit. Les minima seront compris entre 2 et 6°C, accompagnées d'un vent faible ou parfois modéré. Mercredi, il y aura parfois de larges éclaircies sur la moitié nord du pays, surtout en matinée. Sur le sud et le sud­-ouest, les nuages seront plus nombreux et pourront s'étendre vers le centre en cours d'après­-midi. Sur le nord­-ouest, des nuages bas seront possibles dans l'après­-midi. Le temps restera généralement sec excepté en Ardenne, où le risque d'une faible averse sera possible. Les maxima seront très doux avec des valeurs comprises entre 12 et 16°C. Le vent sera faible dans la moitié sud du pays et modéré au nord. Jeudi et vendredi, le temps sera plutôt nuageux avec risque d'un peu de pluie. Les températures seront progressivement plus fraîches. (Belga)