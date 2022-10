Un mois de septembre marqué par un nombre record de jours d'orages

(Belga) Le mois de septembre a comptabilisé un nombre record de jours d'orages: il y en a eu 15 au total, alors que la normale se situe à 7,5, ressort-il samedi du bilan climatique de l'Institut royal météorologique (IRM) pour le mois de septembre. Il est également tombé davantage de précipitations que la normale.

Depuis 1928, seul septembre 1990 a comptabilisé un nombre de jours d'orage encore plus élevé, relève l'IRM, qui précise que 17 jours avaient alors été enregistrés. Après un été extrêmement sec, il est tombé à Uccle un total de 104,8 mm de précipitations (normale: 65,3 mm). Cette quantité est tombée en l'espace de 20 jours. Le record de 2001, lorsqu'il était tombé 199,4 mm, n'a toutefois pas été approché. Au niveau des températures, le mois de septembre a été plutôt contrasté. Les 10 premiers jours du mois ont ainsi été les plus chauds de l'actuelle période de référence avec une température de 19,3°C (contre une normale saisonnière de 16,2°C). Les 10 derniers jours du mois ont en revanche été les plus froids de ces 30 dernières années avec 11,3°C contre une normale de 14,2°C. La température moyenne pour l'entièreté du mois a atteint 14,9°C à Uccle, relativement proche de la normale qui s'établit à 15,2°C. Les températures ont oscillé entre 5°C le 29 septembre et 30,9°C le 5 septembre. Le mois de septembre a par ailleurs été particulièrement sombre avec un total de 136 heures 3 minutes de soleil (normale: 154h 28 min). "Pour la première fois depuis avril, nous avons enregistré à nouveau des journées où le ciel était complètement couvert", souligne l'IRM. (Belga)