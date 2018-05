Un temps frais mais sec avant un temps plus doux mais humide

(Belga) Le temps restera assez ensoleillé sur la plupart des régions ce jeudi après-midi, avec des nuages plus nombreux sur l'ouest et à la côte, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Sous un vent de nord modéré et frais, les maxima ne dépasseront pas les 17 ou 18°C.

Au cours de la nuit, de la brume pourrait se former, avec également un risque de brouillard, surtout en Ardenne. Les minima se situeront autour de 3°C en Hautes-Fagnes, 7 ou 8°C dans le centre du pays et 9°C à la côte. Le vent de nord, d'abord modéré, deviendra ensuite faible. Vendredi matin, le temps sera gris en beaucoup d'endroits, avant de devenir graduellement assez ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 13°C en Haute Belgique ainsi qu'au littoral, et entre 16 et 18°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur nord. Samedi, le temps restera généralement sec, même si quelques ondées éparses seront possibles l'après-midi et en soirée. Les maxima seront compris entre 13°C à la côte et 18°C en Campine. Le vent sera toujours orienté au nord. Pour la suite du week-end de la Pentecôte, le vent passera au secteur est. Eclaircies et passages nuageux alterneront dimanche et le risque d'averses locales et éventuellement orageuses augmentera. Les maxima seront compris entre 15°C à la côte et 22 ou 23°C dans le nord-est du pays. Enfin, le lundi de la Pentecôte et les jours suivants, le temps devrait être variable. Les journées débuteront souvent avec un temps sec et de larges éclaircies tandis que les après-midi et les soirées devraient généralement être marquées par des averses pouvant être orageuses. Les maxima seront de l'ordre de 16°C à la côte, et compris entre 20 et 24°C ailleurs. (Belga)