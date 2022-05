Voici les bons et les mauvais réflexes pour éviter les dégâts en cas d'orage

En temps d'orage, il y a de bons et de mauvais réflexes pour éviter les dégâts et surtout de se mettre en danger.

La quasi-totalité du pays est en alerte orange aux orages cet après-midi. Ces intempéries peuvent faire des dégâts et le Centre de crise recommande la plus grande vigilance. Quels sont alors les bons et les mauvais réflexes en cas d'orage ?

D'abord, il est opportun de fermer toutes ses fenêtres et débrancher les gros appareils électriques comme les télévisions et ordinateurs. Ceux-ci pourraient subir des dommages irréparables en cas de surtension.

Il ne vaut mieux pas prendre de douches et de bains pendant un orage, mais aussi de toucher les objets métalliques comme les robinets ou les radiateurs. L'électricité est susceptible de passer dans la tuyauterie.

Attention aussi aux terrasses et jardin : le mobilier comme les transats, parasols ou tables doivent être rangés, ou au moins protégés, pour éviter d'être abîmés.

Laissez vos animaux de compagnie se réfugier, et surtout ne les stressez pas davantage. Les gronder n'ajouterait qu'une peur à une autre.

Si vous êtes en voiture, ne paniquez pas : vous êtes protégés par votre carrosserie en métal fait office d'enveloppe protectrice. En revanche, réduisez votre vitesse ou arrêtez vous, mais pas sur la bande d'arrêt d'urgence ou sous un pont de l'autoroute.

Enfin, dernier conseil : pour estimer votre distance d'un orage, il suffit de compter le nombre de secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre. Si vous comptez moins de 30 secondes, c'est que l'orage se trouve à moins de 10 kilomètres. Il est alors grand temps de s'abriter.