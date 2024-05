Cette nouvelle mesure sur les déchets agace les habitants du Brabant Wallon: "C'est nécessaire", assurent les autorités

Charlotte et son compagnon, eux, remplissent une poubelle par semaine en moyenne. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure, le couple se trouve obligé de stocker une poubelle dans la petite cour de leur appartement. "J'ai la chance d'avoir ça, mais les personnes qui n'ont rien, je comprends qu'ils ne soient pas d'accord et qu'ils soient dans l'embarras. Il faudrait passer une fois par semaine", estime cette jeune maman.

Certaines communes du Brabant Wallon ont diminué le nombre de passages de collecte des déchets résiduels et PMC. Si avant la collecte avait lieu toutes les semaines, cela ne se fait plus que toutes les deux semaines désormais. Une mesure qui se fait ressentir dans la population. À Wavre, la capitale de la province, les habitants que nous avons rencontrés sont du même avis : "Je ne trouve pas ça très intelligent. Une fois par semaine, c'est déjà pas mal quand même", assène une passante. "Ça dépend de la discipline des gens", tempère un autre passant. "Mais nous sommes de moins en moins disciplinés donc ça fera peut-être bien des soucis, oui", ajoute-t-il.

La première raison de cette décision est environnementale. Seuls les déchets organiques sont encore collectés toutes les semaines. Le but de la mesure est ainsi de pousser les ménages à mieux trier leurs déchets. "La population avait du mal à sortir ses déchets alimentaires et organiques du sac blanc", précise Laurent Mafa, le directeur du département déchets de l'in BW. "Le fait de passer toutes les deux semaines pour le résiduel et toutes les semaines pour l'organique, ça pousse la population à sortir les biodéchets du sac blanc pour les mettre dans le sac vert".

À lire aussi Une motion votée à l'unanimité au conseil provincial du Brabant wallon

Le projet de diminuer la fréquence de la collecte a été lancé en janvier 2023 dans quatre communes pilotes (Chastre, Lasne, La Hulpe et Court-Saint-Étienne). Après des résultats concluants, le projet s'étend désormais de plus en plus dans la province. "Vingt-quatre communes ont démarré avec ce système-là. On a quadruplé voire quintuplé les quantités de déchets organiques collectés et surtout les ordures ménagères résiduelles ont diminué de 20 à 25 %", ajoute Laurent Mafa.

L'objectif affiché des autorités est ainsi de passer de 140 kg de déchets résiduels par an et par personne à 90 kg.