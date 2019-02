92% des 198 travailleurs ayant participé à la consultation pour la reprise du travail à NLMK Clabecq

(Belga) La direction de NLMK Clabecq a reçu de la part de l'huissier de justice qu'elle avait mandaté les résultats de la consultation qu'elle a pris l'initiative d'organiser sur le site vendredi, après trois semaines de blocage de l'usine. Il apparait que 183 des 198 votants (soit 92%) ont répondu favorablement à la question "Êtes-vous pour la levée du blocage du site et la reprise des activités de notre usine à partir du 27 février?". Vu la faible participation des ouvriers, la direction reconnait cependant que le processus n'a pas permis de connaitre la position claire de l'ensemble du personnel.

En effet, seuls 64 ouvriers sur 428 ont pris part à la consultation de la direction, alors que l'ensemble des 62 cadres et que 72 employés sur 83 ont participé. La direction estime que le fait que 92% des 198 votants soient en faveur du redémarrage de l'usine constitue tout de même un message clair à propos du blocage actuel, et elle définira diverses options sur cette base pour les prochains jours. Une présentation spécifique de la situation pour le personnel ouvrier est notamment envisagée. "Au vu du faible nombre de 'non', il apparait évident que toutes les catégories de travailleurs qui se sont exprimés ont voté en faveur du déblocage du site et du redémarrage des activités. Malheureusement, un faible pourcentage d'ouvriers est venu voter. Le taux de participation est à remettre dans le contexte: pressions exercées sur une partie de notre personnel au travers des médias sociaux, devant le bureau de vote et messages appelant au boycott du vote", a indiqué la direction de NLMK Clabecq samedi matin.