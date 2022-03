Grand Baromètre: le PTB signe un record en Wallonie, la N-VA repasse en tête en Flandre

Où s’arrêtera la hausse du PTB? Le Parti du Travail de Belgique enregistre son score le plus haut dans l’histoire de notre Grand Baromètre RTL INFO-Ipsos-Le Soir. Si on revotait demain, le parti de la gauche anticapitaliste serait proche des 20%.

Voici les principaux enseignements de notre sondage. Vous retrouvez un peu plus bas les résultats complets par régions.

Record du PTB en Wallonie

19,7%, c'est du jamais vu pour le parti de Raoul Hedebouw dans l'histoire de nos sondages. Ce score permet au PTB d’asseoir sa troisième place en Wallonie, et même de lorgner sur la tête. L’écart est faible avec le PS et le MR. Il est même sous les marges d’erreur.

À Bruxelles, le PTB progresse et passe même symboliquement devant le PS.

Mauvaise passe pour le PS

Au contraire du PTB, le PS enregistre l’un de ses plus faibles scores dans l’histoire de notre sondage: 22,4%.

À Bruxelles, les socialistes sont relégués à la 4ème place et dépassés par le PTB.

MR stable en Wallonie, en progression à Bruxelles

Quant au MR, il séduirait toujours un électeur sur 5 en Wallonie, comme lors des dernières élections.

Dans la capitale, le MR réalise la progression la plus significative: +2,5 points.

Ecolo stable

En Wallonie, comme à Bruxelles, Ecolo ne paie pas la prolongation du nucléaire: les verts sont stables au Sud et regagnent même des couleurs dans la capitale.

GRAND BAROMÈTRE: LES RÉSULTATS

Wallonie

Les résultats par partis: entre parenthèses les résultats lors des élections de 2019 et lors du précédent sondage de décembre.

PS 22.4 (élections 2019: 26.1 | sondage précédent: 24.9) MR 20.4 (élections 2019: 20.5 | sondage précédent: 22.3) PTB 19.7 (élections 2019: 13.8 | sondage précédent: 18.2) Ecolo 15.0 (élections 2019: 14.9 | sondage précédent: 15.5) Les Engagés 9.5 (élections 2019: 10.7 | sondage précédent: 8.0) DéFI 3.7 (élections 2019: 4.1 | sondage précédent: 4.2)

Marge d'erreur de +-3,1%.

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 891 personnes sur les 1009 personnes interrogées en Wallonie (88%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 12% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-3,3.

Région de Bruxelles-Capitale

Les résultats par partis: entre parenthèses les résultats lors des élections de 2019 et lors du précédent sondage de décembre.

Ecolo 20.3 (élections 2019: 21.6 | sondage précédent: 19.3) MR 19.9 (élections 2019: 17.5 | sondage précédent: 17.4) PTB*PVDA 16.4 (élections 2019: 12.3 | sondage précédent: 15.1) PS 15.1 (élections 2019: 20.0 | sondage précédent: 15.1) DéFI 10.8 (élections 2019: 10.3 | sondage précédent: 11.3) Les Engagés 4.9 (élections 2019: 5.8 | sondage précédent: 5.2) N-VA 3.5 (élections 2019: 3.2 | sondage précédent: 3.3) Vlaams Belang 2.3 (élections 2019: 1.5 | sondage précédent: 3.0) ...

Marge d'erreur de +-4%.

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 551 personnes sur les 598 personnes interrogées à Bruxelles (90%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 10% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-4,2.

Flandre

En Flandre, la N-VA était le premier parti lors des élections de 2019: la formation de Bart De Wever repasse symboliquement en tête dans notre Grand Baromètre. Depuis deux ans et demi, la première place était occupée par le Vlaams Belang, le parti flamand d'extrême droite.

Les résultats par partis: entre parenthèses les résultats lors des élections de 2019 et lors du précédent sondage de décembre.

N-VA 23.4 (élections 2019: 25.5 | sondage précédent: 21.6) Vlaams Belang 22.2 (élections 2019: 18.7 | sondage précédent: 24.5) Vooruit (socialistes flamands) 14.2 (élections 2019: 10.8 | sondage précédent: 13.9) CD&V 11.3 (élections 2019: 14.2 | sondage précédent: 10.7) Open Vld 9.8 (élections 2019: 13.5 | sondage précédent: 10.3) PVDA (PTB flamand) 8.9 (élections 2019: 5.6 | sondage précédent: 8.9) Groen 8.4 (élections 2019: 9.8 | sondage précédent: 8.4)

Marge d'erreur de +-3,1%.

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 947 personnes sur les 1007 personnes interrogées en Flandre (94%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 6% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-3,2.

Alexander De Croo préféré dans (presque) toutes les régions

Du côté des personnalités, Alexander de Croo reste le préféré des Belges: le libéral est premier en Flandre, premier à égalité à Bruxelles, et deuxième en Wallonie où il remonte à hauteur de Sophie Wilmès, l'ancienne Première ministre.

Côté flamand, Frank Vandenbroucke disparait du podium en Flandre alors que Bart de Wever fait son retour sur la 3ème marche.

Côté francophone, c’est toujours Paul Magnette qui est troisième, à la fois en Wallonie et à Bruxelles.

Wallonie

Entre parenthèses le classement lors du précédent sondage de décembre 2021.

Sophie Wilmès: 1 (1) Alexander De Croo: 2 (2) Paul Magnette: 3 (3)

Bruxelles-Capitale

Entre parenthèses le classement lors du précédent sondage de décembre 2021.

Alexander De Croo: 1 (2) Sophie Wilmès: 1 à égalité (1) Paul Magnette: 3 (3)

Flandre

Entre parenthèses le classement lors du précédent sondage de décembre 2021.

Alexander De Croo: 1 (1) Conner Rousseau (président des socialistes flamands): 2 (2) Bart De Wever: 2 à égalité (4)

Informations sur la réalisation du sondage

Le sondage a été réalisé en ligne du 15 au 22 mars 2022 auprès de 2.614 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1.009 en Wallonie, 1.007 en Flandre et 598 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d'erreur maximale est de +-3,1% en Wallonie et en Flandre et de +-4% à Bruxelles.