L'UNamur a créé un dictionnaire bilingue français-langue des signes, une première mondiale

(Belga) L'Université de Namur a développé un dictionnaire bilingue français-langue des signes que l'utilisateur pourra interroger dans les deux langues grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Un outil gratuit, présenté mercredi par l'université, de 4.600 signes, mots et expressions.

Ce dictionnaire est le fruit de quatre années d'un travail mené par une équipe de chercheurs en linguistique et en informatique. Concrètement, l'utilisateur pourra signer devant la caméra de son ordinateur. Il obtiendra le mot recherché et les contextes dans lesquels il peut être utilisé. Inversement, s'il encode un mot dans le moteur de recherche, il aura sa traduction en signe, sous forme de vidéo. "Jusqu'à présent, les outils linguistiques permettant une traduction bilingue langue des signes-français étaient peu nombreux et leurs fonctionnalités étaient limitées", a expliqué Laurence Meurant, linguiste responsable du Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone. "Nous nous sommes inspirés du principe de Linguee pour permettre aux utilisateurs d'utiliser adéquatement les mots dans des contextes variés, tirés de conversations spontanées", a-t-elle ajouté. Plus de 88 heures de conversations entre 100 signeurs ont été filmées et enregistrées. La base de données comprend 18.872 phrases, représentées par 4.600 signes différents. "Cet outil a nécessité un travail d'ingénierie web pour permettre une plateforme performante et fluide d'utilisation", a précisé Anthony Cleve professeur d'informatique et l'un des pilotes du projet. "Nous nous sommes aussi appuyés sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle pour développer un logiciel de reconnaissance faciale." Un dictionnaire accessible gratuitement sur le site https://dico.corpus-lsfb.be. (Belga)