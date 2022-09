La Flandre introduit un recours contre le nouveau permis de Liege Airport

(Belga) La Flandre a décidé d'introduire un recours contre l'extension de Liege Airport. Selon la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), l'impact sur les communes flamandes du nouveau permis n'a pas été suffisamment étudié.

"Nous avons transmis au printemps dernier toutes nos remarques et nos inquiétudes au gouvernement wallon, mais rien de tout cela n'a été pris en compte", regrette la ministre. Le permis actuel de Liege Airport expire le 2 janvier 2023. "Dans la nouvelle demande de permis - qui court jusqu'en 2043, ndlr -, l'aéroport souhaite doubler ses activités cargo pour passer d'environ 34.000 vols sur une base annuelle à plus de 69.000 vols par an", poursuit Zuhal Demir en pointant également l'augmentation des vols de nuit. A noter toutefois que le permis octroyé est conditionné à une limitation des mouvements d'avions - à 50.000 par an - et à une réduction des vols de nuit dès 2024, ce qui est réclamé depuis longtemps par les riverains qui se plaignent de subir des nuisances sonores nocturnes. Ces conditions jugées trop restrictives par le conseil d'administration de l'aéroport ont poussé ce dernier à introduire lui aussi un recours. L'aéroport de Liège est situé à 8 kilomètres de la frontière linguistique. "Il est étrange que le nouveau permis ne précise en aucune façon la fréquence des nuisances sonores qui sont déjà causées sur le territoire flamand, par quels types d'avions et via quelles routes. L'impact sur la Flandre des activités supplémentaires envisagées n'est pas non plus évoqué", ajoute la ministre N-VA. "Tant que nous ne recevrons pas la garantie que l'impact de l'expansion prévue sur notre population et notre environnement a été étudié et reste limité, je ne laisserai pas passer ce dossier", avertit-elle enfin. (Belga)