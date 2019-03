La grande majorité des têtes de liste aux élections sont occupées par des hommes: la situation pour chaque parti

Sur un total de 95 têtes de liste choisies dans les 5 partis principaux, seules 29 sont des femmes, rapporte L'Echo vendredi après avoir interrogé les partis finalisant leurs listes électorales pour les scrutins du 26 mai.

Les bons élèves en la matière sont Ecolo et le cdH, qui placent un nombre significatif de femmes au sommet des listes. Ecolo n'a pas encore arrêté l'ensemble de ses têtes de liste, mais sur les 18 personnalités connues, 8 sont des femmes. Au cdH, sur ses 12 têtes de liste connues, 6 sont des femmes.



Du côté de DéFI (ex-FDF, présidé par Olivier Maingain), elles sont 5 sur 15 à tirer les listes amarantes. Côté PTB, elles sont 5 sur 19 têtes de liste.



Les mauvais élèves sont les PS d'une part avec une femme seulement figurant en tête de liste sur les 12 établies jusqu'à présent. Et le MR d'autre part, avec seules 4 têtes de liste occupées par des femmes sur les 19 qui ont été officiellement désignées.





L'Europe, exit les femmes?



Le débat électoral pour l'Europe risque bien d'être exclusivement masculin en Belgique. DéFi n'a pas encore choisi son ou sa candidat(e) mais dans les autres partis, on ne trouve que des hommes en tête de liste avec Paul Magnette pour le PS, Olivier Chastel pour le MR, Benoît Lutgen au cdH, Philippe Lamberts pour les verts et Marc Botenga pour le PTB.



Une occasion manquée par les partis, relève L'Echo.