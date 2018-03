La Wallonie approuve le nouveau décret sur l'assainissement de ses sols pollués

(Belga) Le Parlement wallon a approuvé mercredi soir l'imposante réforme sur la gestion et l'assainissement des sols pollués en Wallonie.

Long de 132 articles, le nouveau décret vise à faciliter, après dépollution, la remise dans le circuit économique d'anciennes friches et autres terrains contaminés. Région au long passé industriel, la Wallonie compte aujourd'hui plus de 2.000 friches couvrant près de 4.000 hectares, dont beaucoup attendent une réhabilitation. En donnant une seconde vie à ces friches, la Région espère freiner l'artificialisation des sols encore naturels et agricoles de Wallonie. Le texte, porté par le ministre de l'Environnement Carlo Di Antonio, a été adopté par la majorité MR-cdH. Dans l'opposition, le PS et Ecolo se sont abstenus. (Belga)