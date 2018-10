Le gouvernement wallon dégage un budget 2019 "à l'équilibre"

(Belga) Le gouvernement wallon a présenté, samedi matin, un budget 2019 "à l'équilibre", basé sur une diminution des dépenses publiques "sans porter atteinte aux politiques prioritaires" et sur des recettes "qui n'impactent pas le pouvoir d'achat" des Wallons, s'est réjoui le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR).

Entamé jeudi après-midi, le conclave budgétaire a atterri dans la nuit de vendredi à samedi. "Ce retour à l'équilibre dès 2019, sans nouvelle taxe, va au-delà de nos engagements", a de son côté souligné le ministre-président wallon, Willy Borsus. En chiffres, l'exécutif régional fait état d'une évolution réelle des recettes de 327 millions d'euros par rapport au budget initial 2018 et de 354 millions par rapport à l'ajustement 2018. Au total, les recettes s'élèvent à 13,819 milliards d'euros. Les dépenses, elles, se montent à 15,078 milliards pour un solde brut à financer de 1,259 milliard. Pour y parvenir et permettre un retour à l'équilibre, les travaux budgétaires ont notamment porté sur le financement des UAP (unités d'administration publique) et du SPW (service public de Wallonie) tant en termes de fonctionnement (-3%) que de rémunérations (-1%), sur la gestion du parc immobilier, sur une réduction des subventions facultatives et sur la gestion de la dette. Un monitoring plus précis des besoins a également été réalisé, permettant de dégager quelque 50 millions d'euros.