Le nombre de vols de câbles a triplé entre 2017 et 2018

(Belga) Le nombre de vols de câbles le long des voies de chemin de fer a triplé entre 2017 et 2018, passant de 104 à 315, soit quasiment un vol par jour, rapporte lundi RTL TVI dans son JT de la mi-journée. Ces actes de vandalisme ont provoqué en moyenne 2h20 de retard par jour en 2018, avec un pic à quelque 10 heures par jour en octobre.

Après plusieurs années de baisse, une forte hausse du nombre de vols a été enregistrée en 2018. "Pour la deuxième moitié de cette année, ça repart en flèche, pour avoir même 84 faits pour le seul mois d'octobre. C'était manifestement l'oeuvre d'une bande organisée", explique le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré, au micro de RTL TVI. Une bande a été arrêtée et 19 tonnes de cuivre ont été retrouvés mais, ces dernières semaines, les vols ont repris, relève la chaîne privée. Face à cette situation, Infrabel envisage la possibilité d'utiliser des drones contre les vols de câbles. "La technique est là. Les moyens financiers, on peut les mobiliser parce que c'est important pour les usagers de notre réseau. Mais il faut que le cadre législatif évolue et notamment qu'on puisse faire de la surveillance aérienne et aussi un vol de drone hors vue de son pilote, ce que la législation belge ne permet pas encore", indique encore Frédéric Sacré. D'autres mesure sont également prises comme le remplacement du cuivre par de l'aluminium. "C'est une solution qui prend évidemment du temps. On a 7.600 kilomètres de lignes. On ne peut pas remplacer tout le câble au même moment", poursuit le porte-parole, précisant que ce n'est sans doute pas non plus une bonne solution car on ne sait pas comment évoluera le cours de l'aluminium dans les années à venir. Infrabel, qui a en parallèle durci ses poursuites en justice, a aussi eu recours à l'enterrement des câbles sous du béton mais cette approche drastique a pour inconvénient d'allonger le temps des interventions lors de réparations ou des contrôles de routine. (Belga)