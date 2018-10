Le taux d'immobilisation des trains pour panne ou réparation est "trop élevé"

(Belga) En 2017, près de 16% des trains de la SNCB étaient en panne ou en réparation, ce qui est trop élevé pour l'ASBL Navetteurs.be car cela a un impact considérable sur la ponctualité et le service rendu aux usagers, informe mercredi La Dernière Heure.

Le taux d'immobilisation du matériel - locomotives, automotrices, autorails, voitures - était en moyenne de 15,7 % en 2017. "Il faut éviter au maximum que les trains soient et restent en hors service, cela crée des problèmes de capacité et provoque de nombreux désagréments auprès des navetteurs", assure Gianni Tabbone, président de l'association Navetteurs.be. Qui dit indisponibilité d'un train, dit train supprimé ou composition réduite, et donc "des complications supplémentaires pour l'usager qui n'en avait pas besoin vu la situation générale de la ponctualité de la SNCB" . Dans une réponse parlementaire récente, le ministre de la Mobilité, François Bellot, a indiqué que "diverses actions sont en cours pour continuer à améliorer les processus d'entretien du matériel roulant, dans l'objectif d'accroître la qualité (fiabilité, disponibilité, propreté), mais également de réduire les coûts". Un plan d'action pluriannuel a donc été établi dans le but de réduire le taux d'immobilisation global du matériel de 30 % à l'horizon 2021. (Belga)