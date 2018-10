Les écologistes en fort progrès dans les communes bruxelloises, raz de marée à Ixelles

(Belga) Ecolo est en forte progression dans les communes de la Région bruxelloise, selon les résultats partiels. Les Verts arrivent souvent deuxième parti, notamment à la Ville de Bruxelles (derrière la liste PS), et l'emportent même à Ixelles et à Watermael-Boitsfort.

Dans la commune d'Ixelles, c'est un véritable raz de marée pour les écologistes après 38% des dépouillements. Les Verts arrivent en tête avec 34,87% loin devant la liste de la bourgmestre Dominique Dufourny (25,58%). A Watermael-Boitsfort, la liste Ecolo-Groen du bourgmestre sortant Olivier Deleuze arrive largement en tête (36,19%) alors que la liste DéFI de l'ancienne bourgmestre Martine Payfa, qui était en tête en 2012, est loin derrière, avec 22,40%. A la Ville de Bruxelles, la liste écologiste tirée par Benoît Hellings progresse à 21,10%, derrière la liste socialiste du bourgmestre Philippe Close (25,11%). A Schaerbeek, Ecolo, qui participe à la majorité, est au coude à coude avec le PS avec 18,61%, derrière la liste du bourgmestre Bernard Clerfayt (32,06%). Les résultats dans la Région ne sont pas encore disponibles dans une série de grandes communes comme Saint-Gilles et Anderlecht alors que les résultats sont encore très limités à Molenbeek. A ce stade, Ecolo arrive également deuxième à Etterbeek, Uccle, Woluwe St-Pierre et troisième à Koekelberg. La co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, qui poussait la liste ixelloise tirée par Christos Doulkeridis, prendra la parole à 19h45 dimanche soir à Bruxelles au Via Via, à proximité de la place Sainte-Catherine. (Belga)