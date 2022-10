Les réserves de gaz de la Belgique remplies à 100%

(Belga) Les réserves de gaz de la Belgique sont pleines, selon les chiffres de la plateforme spécialisée sur les niveaux d'approvisionnement en Europe Aggregated Gas Storage Inventory, a rapporté mardi le cabinet de la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten. La Belgique est le deuxième Etat de l'Union, après le Portugal, à se trouver dans cette situation.

Les réserves, sur le site du gestionnaire du réseau Fluxys à Loenhout, avaient connu une baisse récemment en raison de travaux d'entretien au terminal de GNL du port de Zeebrugge. Le niveau était cependant revenu il y a une dizaine de jours à 90%, soit la limite exigée au 1er novembre. Selon Aggregated Gas Storage Inventory, la Belgique se situe à nouveau à 100% depuis le 29 septembre. La capacité de stockage à Loenhout est de 8 TWh. Le Portugal avait lui atteint son maximum à la mi-septembre, mais pour une capacité moindre 3,86 TWh. La capacité belge reste limitée, puisque les réserves ne couvrent que 4% de la consommation annuelle du pays. Le pays peut néanmoins importer davantage de gaz que nécessaire, notamment depuis la Norvège et via le terminal de Zeebrugge. Pour l'ensemble de l'UE, les réserves sont remplies à 89,3%, selon un chiffre qui date du 2 octobre. La Hongrie et la Bulgarie sont les moins bons élèves, à 75%. Du côté des voisins de la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne sont à 92%, la France à plus de 97%. (Belga)