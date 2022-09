Nouvelle baisse du prix de l'essence, le système du cliquet s'enclenche

Les prix maxima de l'essence à la pompe seront en baisse à partir de mercredi, annonce le SPF Économie.

Dans le détail, les prix maxima de l'essence 95 RON E5 et de l'essence 95 RON E10 seront de respectivement 1,8140 euro le litre (- 0,006 euro) et 1,7310 euro le litre (- 0,013 euro). Pour l'essence 98 RON E5, le nouveau prix est de 1,9560 euro le litre (- 0,004 euro) et il est de 1,8930 euro le litre ( -0,006 euro) pour l'essence 98 RON E10.

Cette baisse des prix entraîne l'application du système du cliquet. "Ce système implique une augmentation du taux du droit d'accise spécial sur essence suite à une baisse du prix maximum de ce produit. Suite à l'application du système du cliquet d'aujourd'hui (mardi, NDLR), le taux du droit d'accise spécial sur les essences augmente de 10,75 euros/1 000 litres à partir de demain (mercredi, NDLR). Le taux total du droit d'accise s'élèvera à 499,3305 euros/1 000 litres", précise l'administration.

Par ailleurs, les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) sont également en baisse à partir de mercredi: à 1,2137 euro le litre (- 0,0188 euro) pour moins de 2 000 litres et à 1,1818 euro le litre (- 0,0188 euro) à partir de 2 000 litres.