Pas de déconfinement maintenant en Belgique: "Ce serait insensé, irréfléchi et irresponsable"

Le comité de concertation, s'appuyant sur l'avis négatif des experts, a décidé de ne prendre aucune décision, à l'exception de la confirmation de la reprise des métiers de contact. Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé que le gouvernement se donnait une semaine pour éventuellement prendre de nouvelles mesures.

"Nous n'avons pas pris la décision que nous pensions prendre. La situation reste délicate", a-t-il déclaré. "Après des semaines où les chiffres se trouvaient à un plateau élevé, nous avons constaté que les chiffres d'hospitalisation ont augmenté. Il y a eu près de 200 hospitalisations hier. La hausse a lieu partout dans le pays, pas seulement dans certains pays. Cela nous force à être plus prudent."

"En pleine tempête, il ne faut pas décoller", a-t-il souligné. "Ce serait insensé, irréfléchi et irresponsable de le faire. Nous avons choisi un temps mort d'une semaine pour avoir une vue sur la situation. Nous faisons tout pour éviter de perdre tout ce qu'on a pu réaliser ces derniers mois."

"Je comprends que c'est une douche froide. Je reste convaincu que le moment où on pourra relâcher les efforts n'est pas tellement éloigné. Les chiffres vont s'améliorer à un moment."

"Si on agit de manière téméraire et non réfléchie, le retour de notre liberté sera court et on risque de revenir en arrière deux semaines plus tard."