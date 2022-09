Pérou: la présidente du Congrès destituée après un scandale politique

(Belga) Le Congrès du Pérou a destitué lundi sa présidente Lady Camones, après la diffusion d'enregistrements dans lesquels le chef de son parti de droite, César Acuña, appelle à faire adopter en priorité une loi de redécoupage électoral le favorisant.

"La motion de censure contre la présidente du Congrès de la République, Lady Camones, a été approuvée, par conséquent le bureau déclare la vacance du poste", a annoncé la vice-présidente de l'organe législatif, Martha Moyano. La motion a recueilli 61 voix pour, 47 contre et 5 abstentions sur les 113 congressistes ayant participé au vote. Mme Camones, du parti de droite Alliance pour le progrès (APP), avait été choisie - soutenue par une large majorité de ses collègues - à la tête de l'organe législatif du pays il y a six semaines. Les initiateurs de la motion de censure ont avancé que Lady Camones mettait le Congrès au service des intérêts particuliers du dirigeant de son parti APP, César Acuña. À l'origine de cette initiative, des enregistrements audio d'une réunion de parti publiés la semaine dernière par le site d'information Epicentro. On y entend M. Acuña demander de donner la priorité à un projet de loi créant un nouveau district électoral, qui lui permettrait de gagner des voix dans la région de La Libertad, où il se présente comme gouverneur en octobre. La fuite de ces enregistrements a provoqué un scandale médiatique, avec de plus en plus de voix dénonçant une mise à mal de la neutralité du Congrès en période électorale. Le président du pays Pedro Castillo est lui-même sous le coup de plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d'influence depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an. (Belga)