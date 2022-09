Prix de l’énergie: DéFI propose d’investir dans le nucléaire nouvelle génération

François De Smet, le président de DéFI, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a notamment livré sa position par rapport au nucléaire en Belgique.



François De Smet plaide pour une renationalisation de l’énergie : "L’énergie, ce n’est pas juste un bien de consommation, c’est une matière stratégique, c’est un bien de première nécessité, cela doit échapper au marché. Je trouve que l’Europe doit réformer le marché".



En ce qui concerne le nucléaire, le président de DéFI, estime que la loi Deleuze de sortie du nucléaire de 2003 est "la plus grosse erreur stratégique énergétique des trente dernières années", même s’il admet que l’erreur est partagée : "tous les partis sont responsables, tous les partis qui ont gouverné, je ne jette pas juste la pierre à Ecolo-Groen".

Selon lui, depuis un an ou deux, certains partis dont DéFI considèrent qu’il y a un problème, tant sur le plan de l’approvisionnement, que sur le plan climatique. "Pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs", il propose d’investir dans le nucléaire nouvelle génération. Et pourquoi pas de relancer une filière nucléaire : il y a, dit-il, "des techniques nucléaires qui sont beaucoup plus intelligentes que le nucléaire ancienne génération, qui proposent des solutions aux problèmes des déchets et qui utilisent de l’uranium de manière bien meilleure. Les Chinois, les Russes avancent, les Européens n’avancent pas suffisamment".