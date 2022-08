Thomas Dermine croit "plus que jamais" à la relance: "On va réfléchir à des mécanismes pour que les entreprises traversent cette crise"

Thomas Dermine était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, il a évoqué la relance économique, l'une de ses compétences en tant que secrétaire d'État.

Le secrétaire d'État à la Relance et à l'Investissement stratégique, Thomas Dermine était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce mardi matin. Il a annoncé "croire" à la relance économique, "plus que jamais" : "Pour deux raisons. Juste avant la crise ukrainienne, la Belgique était l'un des pays qui avait le mieux rebondi suite au Coronavirus, aussi sur le marché de l'emploi. Deuxièmement, on voit que la question de la dépendance énergétique, c'est le même défi que celui du réchauffement climatique. Il faut soutenir à court terme les ménages belges mais aussi investir pour réduire notre dépendance énergétique" a justifié le secrétaire d'État.

Par rapport à la flambée des prix de l'énergie, Thomas Dermine admet qu'il y a "des signaux alarmants" provenant d'entreprises. Il a déclaré que son cabinet allait "réfléchir à des mécanismes qui vont permettre, comme durant la crise du Covid, que les entreprises puissent faire le gros dos et traverser cette crise".

La première ministre française, Elisabeth Borne a demandé aux entreprises de faire des économies d'énergie, à hauteur de 10%. Interrogé sur cette question, Thomas Dermine a dit que cela n'est, selon lui, pas nécessaire chez nous : "Je ne pense pas qu'il faut qu'on dise aux patrons qu'il faut faire des économies. Le coût de l'énergie est tel que je ne connais pas un chef d'entreprise qui ne fait pas attention à sa consommation. À voir quels sont les leviers d'investissements pour réduire la consommation dans les processus de fabrication, dans l'énergie pour chauffer" a réagi Thomas Dermine.