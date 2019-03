Un ancien bourgmestre et un ancien joueur de football citoyens d'honneur de Seraing

(Belga) La Ville de Seraing, en province de Liège, a élevé samedi au rang de citoyen d'honneur Jacques Vandebosch, ancien bourgmestre sérésien, et Christian Piot, ancien joueur de football professionnel, indique-t-elle dans un communiqué. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel de Ville.

Jacques Vandebosch, né en 1941, s'est affilié au parti socialiste à l'âge de 16 ans. Il a été bourgmestre de Seraing de 1994 à 2000, après avoir déjà assumé le maïorat en remplacement de Guy Mathot lorsque ce dernier siégeait au gouvernement. Il a été élu premier échevin de la Ville en 1971. Lors du décès de Guy Mathot en 2005, il reprendra les fonctions de bourgmestre jusqu'à l'installation d'Alain Mathot en 2007. Christian Piot, né en 1947, a lui débuté sa carrière de footballeur professionnel à 12 ans au FC Ougrée, comme gardien de but. Il intègrera ensuite le Standard en parcours junior pour finir gardien de l'équipe nationale. En 1970, il est repris pour le Mondial de Mexico et est de nouveau sélectionné deux ans plus tard pour le championnat d'Europe où la Belgique atteint les demi-finales. Sa carrière s'arrête à l'âge de 29 ans lorsqu'un joueur lui brise le genou sur la pelouse en Allemagne pour le championnat d'Europe. Il s'est ensuite reconverti comme entraîneur. (Belga)