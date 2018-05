Prévisions météo: difficile à croire, mais il va faire beau ce lundi...

Le ciel va se dégager tandis que le thermomètre dépassera les 25 degrés par endroits. Attention: un orage est à craindre dans le sud du pays.

Après un triste dimanche, la météo redevient agréable en ce début de semaine, même si c'est assez difficile à croire si on lève la tête ce lundi matin.

La journée débute en effet sous un ciel gris avec des nuages bas, de la brume et, par endroits, du brouillard, indique l'Institut royal de météorologie.

Il y a aura d'abord de la pluie, surtout dans le sud du pays, avant le retour des éclaircies dans l'après-midi, principalement dans le centre et l'est. Au littoral, le temps restera vraisemblablement nuageux et brumeux. Dans le sud du pays, on notera un risque d'orage l'après-midi.





Chaud...

Il fera à nouveau chaud dans l'intérieur des terres, avec des maxima de 18° à 26° en fonction des éclaircies. Dans l'ouest du pays, les températures resteront plus fraîches avec des maxima de 13° à 16°. Le vent sera généralement modéré, et assez fort à parfois fort au littoral, de secteur nord.

Lundi soir, quelques averses pourront se développer dans le centre du pays. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra calme et sec, et le ciel peu nuageux à serein. De la brume ou un banc de brouillard pourrait se former par endroits. A la mer, le ciel restera vraisemblablement nuageux jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre 9° et 13°.

Mardi, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima de 23° dans le centre. Pour le reste de la semaine, la nébulosité sera variable et le temps généralement sec, mais plus frais avec des maxima autour de 16° ou 17°.