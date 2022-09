Cet imam fondamentaliste français se serait enfui en Belgique: qui est-il ?

Un prédicateur fondamentaliste franco-marocain a fui en Belgique. Cet imam du nord de la France est accusé d'incitation à la haine et d'antisémitisme. Dominique Demoulin était dans le RTL Info 13 heures pour nous en apprendre plus sur cet homme, recherché en Belgique.

L'hypothèse la plus probable selon les autorités françaises serait que cet imam, Hassan Iquioussen, se trouve actuellement en Belgique. Tout d'abord, parce que la Belgique est proche du domicile de l'imam qui réside près de Valenciennes et également parce qu'il bénéficie de soutiens en Belgique, notamment le principal imam de Verviers, qui a manifesté sur sa page Facebook, son soutien à Hassan Iquioussen. Selon lui, ce serait "un pionnier" dans la mesure où il a imposé le français dans les mosquées ; il dit ainsi ne pas comprendre la décision prise par la France.

Alix Battard : Cet imam, est-il dangereux ?

Certains, comme l'imam de Verviers, disent de lui qu'il est plutôt modéré, mais à l'inverse, le Conseil d'Etat français le condamne pour des propos antisémites et mysogines. On le dit proche des Frères Musulmans, cette confrérie qui prône le retour aux préceptes du Coran et l'instauration de Républiques Islamistes. Il est en tout cas fiché S, il devait donc faire l'objet d'une surveillance. Aujourd'hui, le préfet des Hauts-de-France le traite de "délinquant" dans la mesure où il a quitté son domicile avant son expulsion.