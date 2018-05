Un restaurant détruit par le feu à Manhay

(Belga) Un violent incendie s'est déclaré, samedi après-midi, dans la partie restaurant du Ranch Don Diego situé au Champ de Harre, un hameau de la commune de Manhay (province de Luxembourg). Le bâtiment est totalement détruit, mais on ne déplore aucun blessé, rapporte le bourgmestre.

Les postes incendies d'Érezée, Vielsalm, Theux et Aywailles ont été déployés sur place pour venir à bout des flammes, explique Pascal Daulne, bourgmestre de Manhay. "Des citoyens sont mêmes venus prêter main forte, dont l'entreprise Pirothon qui est arrivée avec un tonneau rempli d'eau puisée dans son étang", poursuit-il. Le feu s'est déclaré vers 17h30 dans la partie restaurant du Ranch, alors que plusieurs personnes séjournaient dans la partie hôtel située une trentaine de mètres plus loin. Les clients ont été évacués en raison des émanations toxiques. On ne déplore aucun blessé. Plusieurs chevaux se trouvaient sur le site d'inspiration texane. Aucun d'entre eux n'a été touché. Les pompiers sont venus à bout des flammes en fin d'après-midi, mais n'ont pu empêcher le bâtiment d'être entièrement détruit. "Tout le bâtiment est en bois. Il n'y a plus rien", constate le bourgmestre, descendu sur les lieux. Selon les premières constatations, un problème au niveau de la cheminée pourrait être à l'origine du sinistre. (Belga)