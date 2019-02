(Belga) Treize liaisons de train IC devraient circuler avec peu ou pas de perturbations presque toute la journée de mercredi, indique la SNCB sur son site internet. Le rail sera touché par la grève nationale consécutive à l'absence d'accord entre les partenaires sociaux concernant la marge salariale prévue pour le prochain accord interprofessionnel (AIP).

Selon la compagnie ferroviaire, un train sur deux devrait circuler mercredi, le "service alternatif" étant d'application pour la troisième fois. L'action début dès mardi soir à 22h00. A nouveau, la SNCB privilégie les grandes lignes. Les 13 liaisons IC qui devraient circuler quasi normalement sont: Ostende-Bruxelles-Eupen, Blankenberge-Genk, Poperinge-Courtrai-Gand-Anvers, Charleroi-Bruxelles-Anvers-Essen, Binche-Bruxelles-Turnhout, Bruxelles-Namur-Arlon, Tournai-Namur, Ostende-Courtrai-Brussels Airport, Courtrai-Bruxelles-Saint-Nicolas, Gand-Bruxelles-Landen, Liers-Liège-Gouvy, Gouvy-Luxembourg et Bruxelles-Anvers-Breda-Amsterdam. Douze autres lignes IC ne circuleront à l'inverse pas, à savoir Mons-Brussels Airport-Tournai, Anvers-Louvain, Gand-Bruxelles-Welkenraedt, Arlon-Luxembourg, Brussels Airport-Gembloux, Brussels Airport-Bruges, Bruxelles-Luxembourg-Brussels Airport, Gand-Anvers, Turnhout-Anvers, Anvers-Bruxelles, Mons-Aulnoye-Aymeries et Namur-Charleroi-Maubeuge. Quant aux autres liaisons IC, elles circuleront en cours de journée ou seulement durant les heures de pointe. Un nombre limité de trains S et de trains L seront en service et ce, uniquement en heures de pointe. La majorité des trains P ne roulera pas. Les gares de Aarsele, Bruxelles-Chapelle, Buda, Callenelle, Ham-sur-Sambre, Harchies, Masnuy-Saint-Pierre, Maubray, Neufvilles et Ville-Pommeroeul ne seront pas desservies, indique la SNCB. L'entreprise ferroviaire déconseille aussi de circuler depuis ou vers Amay, Ampsin, Bas-Oha, Beuzet, Blanmont, Chastre, Château de Seilles, Chaudfontaine, Chênée, Dolhain-Gileppe, Engis, Ernage, Familleureux, Flémalle-Grande, Fraipont, Franchimont, Haute-Flône, Hergenrath, Jemeppe-Sur-Meuse, Juslenville, Leman, Lonzée, Marche-les-Dames, Marche-lez-Ecaussines, Mont-Saint-Guibert, Namêche, Nessonvaux, Ougrée, Pépinster-Cité, Pont-de-Seraing, Rhisnes, Saint-Denis-Bovesse, Sclaigneaux, Sclessin, Seraing, Spa, Spa-Géronstère, Theux, Trooz et Verviers-Palais. La SNCB recommande aux voyageurs de consulter le planificateur de voyages ou l'application pour plus d'informations. (Belga)