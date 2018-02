Une course, un livre ou encore un timbre pour célébrer les 20 ans de Child Focus

(Belga) La Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités célèbre cette année ses 20 ans. A cette occasion, plusieurs festivités sont organisées, telles que la publication d'un livre, une cérémonie en présence de la reine Mathilde le 29 mars ou encore l'organisation d'une course familiale, annonce vendredi Child Focus.

Child Focus, née à la suite de l'affaire Dutroux, est entrée en activité le 31 mars 1998. Pour fêter ce 20e anniversaire, la fondation, qui apporte un soutien aux parents et proches d'enfants disparus ou assassinés ainsi qu'aux victimes d'exploitation sexuelle, organise une célébration officielle le 29 mars, au château du Lac de Genval. C'est à cet endroit même que, 20 ans plus tôt, 25 parents et proches d'enfants disparus et assassinés signaient la Charte de Genval, l'acte de base de la fondation. La reine Mathilde, présidente d'honneur de Child Focus, sera présente, indique l'association. Avant cette cérémonie, le mois de mars sera ponctué d'événements. Le 12 mars, une édition limitée d'un timbre dessiné par l'illustratrice flamande Dorien Wendelen sera mis en vente. Y figurera "une image sobre suggérant le visage d'un enfant victime d'une disparition ou d'exploitation sexuelle", relève la fondation. Une campagne de sensibilisation, associée "à une célèbre marque de produits alimentaires", se tiendra également en mars. L'association ne donne pas davantage de détails, "cela reste secret pour l'instant mais tout le monde la verra", assure Dirk Depoover, porte-parole de Child Focus. La parution du livre "Child Focus, vingt ans de lutte pour les enfants disparus et sexuellement exploités", écrit par Sophie Dejaegher, est également prévue avant la fin mars. Pour clôturer ces festivités, Child Focus organise une course familiale, la Child Focus Run, le 9 septembre à Mons et le 23 septembre à Malines. Chaque participant pourra se faire sponsoriser. Cette course "est un moyen de s'engager, de montrer sa solidarité", souligne Dirk Depoover. La fondation espère attirer quelques milliers de participants et souhaite réitérer cet événement dans le futur. Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui/vendredi via le site www.childfocusrun.be. (Belga)