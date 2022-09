"Même avec les aides du CPAS, c'est super compliqué de s'en sortir": Alexandra, 20 ans, tente de venir à bout de ses factures

L'année dernière, plus d'un million de Belges ne pouvait plus payer leur facture d'énergie. Ce chiffre est déjà bien plus important aujourd'hui, et le sera encore bien plus après l'hiver. Avec l'hiver qui approche, beaucoup de personnes craignent de ne pas pouvoir payer leur facture d'énergie.



C'est le cas notamment d'Alexandra, 20 ans, qui commence des études d’institutrice à Louvain-la-Neuve. Sans l’aide de son petit ami qui vient de commencer à travailler, elle ne parviendrait pas à joindre les deux bouts. "Si je n'avais que mon job étudiant, je sais que je ne m'en sortirais pas. Il y a des aides au niveau de l'État et du CPAS. J'en ai bénéficié parce que je suis partie de chez moi à 18 ans. Mais, malgré tout, les aides, elles ne sont pas suffisantes. Quand je paye mon loyer à 600 euros avec les 900 euros du CPAS, c'est super compliqué de s'en sortir. Il faut encore payer la nourriture et le gaz qui me coûte 130 euros. Il ne me restera en principe même pas 150 euros pour payer l'eau, l'électricité, le téléphone et la nourriture. Ce n'est pas faisable."

Manque de personnel dans les CPAS ?

Et la conséquence de tout ça, c'est une augmentation des demandes d'aide dans les CPAS. "J'ai deux craintes, c'est de ne pas avoir assez de ressources humaines pour traiter les demandes et la deuxième crainte, c'est d'arriver au mois d'octobre et de ne plus rien avoir comme fond," déclare Sophie Querton, présidente du CPAS de Schaerbeek en région-Bruxelloise. La principale crainte se situe au niveau des CPAS de plus petite taille. Dans les grandes villes, les fonds sont plus importants et devraient permettre de faire face à la demande, car pour les centres, il y a des devoirs à remplir quoi qu'il en coûte. C'est ce que relate Luc Vandormael, président des CPAS de Wallonie. "De toute manière, le CPAS a pour obligation d'examiner toutes les demandes et d'y donner la suite qu'il décide en fonction de l'état de besoin de la personne." Cette charge de demande pose aussi la question de la capacité de personnel de pouvoir y répondre.