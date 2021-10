MeTooTheatre: une youtubeuse appelle aux témoignages sur Twitter après avoir été violée

© Capture d'écran Instagram @mariecoquillechambel et Twitter @mariecchambel

Un nouveau mouvement a éclaté sur les réseaux sociaux ce jeudi 7 octobre. #MeTooTheatre invite toutes les personnes victimes de harcèlement dans le milieu du théâtre à témoigner via cet hashtag sur Twitter. Il est à l’initiative de la youtubeuse Marie Coquille-Chambel, qui affirme avoir été violée par un membre de la Comédie-Française.

"J’ai été violée par un comédien de la Comédie-Française pendant le premier confinement, pendant que je faisais un malaise. Il est toujours membre de la Comédie-Française, même si la direction est au courant d’une plainte déposée", écrit la youtubeuse Marie Coquille-Chambel sur Twitter.

Le 7 octobre dernier, la jeune femme lance un appel aux témoignages sur le réseau social à l’oiseau bleu. #MeTooTheatre invite toutes les personnes harcelées sexuellement, agressées ou violées dans le milieu théâtral à témoigner avec le hashtag. Rapidement, le mouvement devient viral et les témoignages affluent de plus en plus.

Soutenue par les internautes, Marie Coquille-Chambel a véritablement enflammé les réseaux sociaux. Plus de 5.000 témoignages ont déjà été publiés et ses tweets très largement repartagés.

La youtubeuse avait déjà secoué le milieu du spectacle en juin 2020 après avoir porté plainte contre un acteur de la Comédie-Française. La jeune femme affirmait en effet avoir été frappée à trois reprises et menacées de mort. Le comédien en question, qui était son ancien petit ami, avait finalement été condamné en juin 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis.