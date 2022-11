"Une cuisine d'avenir": découvrez les deux établissements belges qui intègrent le top 10 des meilleurs restaurants végétariens du monde

Deux restaurants belges se retrouvent dans le top 10 des meilleures adresses végétariennes au monde. L'établissement Vrijmoed du chef Michaël Vrijmoed à Gand se classe quatrième et Humus x Hortense du chef Nicolas Decloedt est 10e au classement du guide culinaire We're Smart dont les récompenses ont été remises mardi au Forum Gastronomique de Barcelone.

La première place revient cette année au restaurant néerlandais Nieuwe Winkel à Nimègue, dirigé par le chef Emile van der Staak.

"Je suis passionné par le fait de faire découvrir à nos clients le monde savoureux du végétarisme créatif", a déclaré Michaël Vrijmoed. "Préparer des plats à base de légumes a toujours constitué la clef de voûte de notre philosophie. Cela me réjouit que l'intérêt pour la cuisine végétarienne se soit considérablement développé dans le monde ces dix dernières années et que chacun soit maintenant convaincu qu'il s'agit d'une cuisine d'avenir".

Outre les deux restaurants du top 10, on notera aussi le Discovery Award du meilleur nouveau venu décerné à Amaranth (Merelbeke). Ce prix récompense les efforts déployés par les talents émergents dans différents pays dans la mise en valeur des fruits et légumes. Les meilleurs restaurants se voient attribuer de un à cinq radis (en lieu et place des étoiles, ndlr) et sont cités dans le We're Smart Green Guide dont la nouvelle édition a été présentée mardi à Barcelone.