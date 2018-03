A force de tapoter sur leurs smartphones et tablettes, les enfants n'arrivent plus à bien écrire: comment corriger le tir? (vidéo)

A force d’utiliser les tablettes et les smartphones, les élèves auraient de plus en plus de mal à bien tenir leur stylo ! C'est une ergothérapeute anglaise qui le dénonce dans un grand quotidien. Si les écoliers britanniques perdent en dextérité, le constat est aussi dressé chez nous. Alix Battard a interrogé une graphothérapeute en direct dans le RTL INFO 13H.

Tatiana de Barelli est graphothérapeute. Elle apprend, entre autres, aux enfants à mieux écrire. En consultation, elle constate également les dégâts des écrans: "La première chose qu’on doit vérifier quand on reçoit un enfant avec des difficultés d’écriture, c’est, justement, la tenue du stylo. Et là, on est très surpris de voir des manières de tenir ce stylo complètement étranges, et une grande difficulté à la fois de prendre conscience des différents doigts, et également de pouvoir les utiliser de façon efficace".



Comment peut-on rééduquer notre pouce, comment bien tenir notre stylo ?



"La première chose, c’est de prendre conscience des différents doigts, ça peut paraître très simple, mais même nommer les doigts. Pour pouvoir tenir son stylo, on a besoin du pouce, de l’index et du majeur, alors que l’annulaire et l’auriculaire ne jouent pas dans la tenue du crayon. Pour pouvoir bien tenir son stylo, on parle de préhension par une pince, avec le pouce et l’index, on le tient bien fermement, et on repose délicatement ce stylo sur la première phalange du majeur. Ensuite, on invite à poser le stylo dans le creux de la main".





Peut-on imaginer que dans quelques années, à cause des écrans, nos enfants ne sauront carrément plus écrire du tout ?



"On en a eu peur, il y a dix ans, si vous vous rappelez, dans plusieurs Etats américains, on a décidé de ne plus apprendre à écrire aux enfants, on y revient complètement, et on voit l’intérêt d’apprendre à écrire aux enfants à l’école et de manière générale. Non, je pense que l’apprentissage de l’écriture à la main s’est avéré un des apprentissages les plus intéressants et les plus complets au niveau multi-sensoriel au niveau mental également pour l’enfant".