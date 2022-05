Aucun train dans 3 régions, une seule ligne de métro à Bruxelles: voici le détail des perturbations causées par la grève

Des actions régionales auront également lieu avec l'installation de piquets de grève dans plusieurs secteurs.

L'action nationale des syndicats aura de fortes conséquences sur le fonctionnement des services publics ce mardi. Les transports en commun, les administrations, les prisons, la collecte des déchets, la distribution du courrier, l'enseignement et les chaînes publiques seront perturbés. Le syndicat socialiste a également lancé un appel à la grève générale.

Cette journée d'actions vise à dénoncer un malaise général dans le secteur public. Le front commun syndical dénonce un manque de moyens et de respect du dialogue social de la part des autorités. Les représentants des travailleurs veulent réclamer plus de pouvoir d'achat, d'investissements ainsi que le renforcement des pensions. Les actions s'étendront à tous les services publics, fédéraux, communautaires et régionaux.

SNCB

Sur le rail, la circulation des trains sera très fortement perturbée jusque mardi soir. Le réseau ferroviaire est fermé dans les provinces de Liège, Luxembourg ainsi que Namur. Dans le reste du pays, seul un quart des trains circulent:

Un train IC sur trois circule

Un train S et L sur cinq circulent

La plupart des trains P ne circulent pas

Plus d'infos sur le site de la SNCB.

TEC

Le réseau TEC est également perturbé. Voici les lignes concernées dans le Brabant wallon, à Charleroi, dans le Hainaut, à Liège-Verviers et à Namur.

STIB

Du côté de la Stib, seul le métro de la ligne 1 circule. Les trams 3,4,7,8,9,51 et 92 circulent, tout comme les bus 12, 34, 46, 53, 56, 59, 71, 87, 88 et 95. Les autres lignes ne sont pas exploitées. Le réseau tourne cependant au ralenti.

DE LIJN

Le réseau De Lijn est également fortement perturbé. La société invite les voyageurs à se rendre sur son site internet ou application pour connaître les alternatives proposées.