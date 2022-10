Bruxelles en rose et solidaire: 1700 personnes courent contre le cancer du sein

Une course à pied pour lutter contre le cancer du sein a lieu ce dimanche à Bruxelles et à La Louvière. La maladie touche 11.000 femmes chaque année en Belgique. 1700 personnes dont des malades et leurs proches participent à "Race for the Cure" à Bruxelles.

Malgré la pluie, Sylvie court ce dimanche, habillée de son t-shirt rose. « On est là pour supporter la lutte contre le cancer du sein, la recherche pour trouver des solutions, des traitements », clame-t-elle. La course à pied « Race for the Cure » a été organisée pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et connait un franc succès : 1700 personnes se sont réunies à Bruxelles pour récolter un maximum de dons pour la recherche.

Deux parcours et différents profils

Le parcours principal fait 10 km mais pour les moins sportifs, une marche de 3 km est également organisée : « 3 km ça peut paraitre peu mais pour des personnes en traitement, les voir passer la ligne d’arrivée, c’est toujours un moment qui est fort basé sur l’émotion et qui nous donne la chair de poule », assure Tiffany Bulteau, porte-parole de Think Pink.

Certaines participantes sont même venues accompagnées de leur kiné : « On voit l’évolution de chacune de nos patientes aussi, elles commencent en bas pour finir à une course de 10 km l’année prochaine », explique une kinésithérapeute qui participe à la course. D’autres, sont présents pour des proches, même s’ils ne sont plus avec eux : « Certaines personnes viennent commémorer ceux qui nous ont malheureusement quitté trop tôt », rapporte Tiffany Bulteau.

Organisé en collaboration avec le marathon de Bruxelles, Race for the Cure est le plus grand évènement sportif de sensibilisation au cancer du sein d’Europe. 42 pays ont rejoint le mouvement lancé par Think Pink cette année, avec l’ambition de toucher le monde entier. C’est un des cancers les plus répandu sur terre. 1 femme sur 8 est touchée en Belgique.