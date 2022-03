Comment adapter votre conduite pour économiser du carburant (et donc de l'argent)? Voici quelques conseils

Les prix des carburants restent historiquement élevés, malgré une très légère baisse. Savez-vous qu'en adaptant votre conduite sur la route, surtout en roulant moins vite, vous pouvez faire des économies ? Est-ce significatif ?

Pour réduire sa consommation de carburant, voici quelques conseils. D'abord, il faut réduire sa vitesse. Au-delà de 90 km/h, la consommation augmente de manière significative. "Plus on va augmenter sa vitesse au-dessus de 90 km/h, plus on va avoir l'impact du vent sur le véhicule, affirme Nicola Saponari, instructeur en conduite automobile. Par rapport à 120 km/h, si on diminue par exemple notre vitesse de seulement 10 km/h sur l'autoroute, on peut avoir un impact d'environ un litre d'économie au 100 kilomètres."

Quand on accélère, on consomme plus

Un autre conseil, c'est de bien anticiper. "Le but du jeu, c'est tout simplement de relâcher la pédale d'accélérateur pour essayer d'arriver sur un frein moteur plutôt que de freiner au dernier moment. Cela permet tout simplement de relâcher déjà le fait d'accélérer. Quand on accélère, on consomme plus. En relâchant la pédale d'accélérateur, on va tout simplement laisser le moteur tourner et on consomme en moyenne moins d'un litre au 100 kilomètres dès qu'on a le pied totalement relâché."

Il est également préférable d'éviter d'utiliser un régulateur de vitesse. "Le cruise control va toujours essayer de nous faire atteindre la vitesse souhaitée via la pédale d'accélérateur. Donc même si on est parfois dans une descente où on souhaite relâcher la pédale d'accélérateur, il va mettre les gaz pour essayer d'atteindre la vitesse souhaitée." Nicola estime que le cruise control fait consommer environ 10% de carburant en plus.