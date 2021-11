Comment bien porter le masque pour les enfants? Voici les recommandations de cette pharmacienne

De nouvelles règles Covid s’appliquent dès ce samedi, notamment le retour du port du masque généralisé dans les lieux publics fermés dès 10 ans. L’âge à partir duquel le masque est requis est donc abaissé. Le tout, maintenant, est de trouver un masque qui tienne bien sur le visage de votre enfant. Car s'il est trop grand, il s'avère utile. Voici donc les recommandations d'une pharmacienne.

Comment bien porter son masque ? Emilie, 11 ans, nous explique comment elle place le masque sur son visage. "Comme ça, et puis je le mets sous mes lunettes", dit-elle. Gilles, 10 ans, nous montre également : "Moi je fais comme ça", nous montre-t-il en faisant un double tour derrière ses oreilles.

Ils doivent, pour la première fois, porter le masque en intérieur, comme les adultes. "Ça ne fait pas du bien, on ne sait pas très bien respirer donc je préférais sans masque", confie Emilie. "C’est trop bien. Certaines personnes aiment le mettre parce que ça fait un air cool", rajoute Gilles.

Dans le centre commercial de Woluwe-Saint-Lambert, certains ont par contre raté l’information : pas de masque aujourd’hui pour Sam, 11 ans. "Non, je ne savais pas. Je trouve ça très embêtant parce que à l’école et aussi ici, je ne sais pas très bien respirer", indique ce jeune garçon.

Le masque est donc obligatoire à l’intérieur dès 10 ans dans les centres commerciaux, les magasins, l’Horeca ou encore les transports en commun. Augustin, 11 ans, prend le bus aujourd’hui avec un masque un peu grand. "On n’a pas l’habitude d’avoir quelque chose sur notre nez et notre bouche alors on respire différemment", note-t-il.

En pharmacie, il existe des masques adaptés pour les enfants. Le plus important n’est pas l’âge, mais la taille du visage. "Le but, c’est vraiment que la respiration de l’enfant reste dans le masque. Si ça baille trop sur les côtés, que c’est trop ouvert ou si l’enfant le met à distance de son nez parce que ça ne tient pas, forcément ça va être beaucoup moins efficace qu’un masque qui est correctement ajusté et qui va du nez jusqu’en-dessous du menton", développe Valérie Lacour, pharmacienne.

Pas de changement, par contre, à l’école pour les enfants francophones. Le masque n’est obligatoire qu’à partir du secondaire.