Comment réduire sa facture d'électricité? Voici quelques gestes à adopter au quotidien

En attendant les éventuelles mesures prises par le Comité de concertation ce mercredi, chacun peut déjà tenter de réduire sa facture d'électricité. En adoptant, par exemple, certains gestes au quotidien, qui peuvent permettre de consommer moins, que ce soit dans la cuisine, dans le salon ou dans la buanderie. Il faut juste avoir certains réflexes.

Premier conseil: ne pas consommer de l'électricité qui ne sert à rien. La multiprise avec interrupteur est le meilleur outil contre les appareils en veille. Economie annuelle possible: une centaine d'euros.

Le deuxième conseil concerne un très gros consommateur, les boilers électriques. Ne chauffer l'eau que quelques heures par jour, avec un minuteur, permet d'économiser, pour 2 personnes, 157 euros par an.

Le troisième conseil concerne les chaufferettes électriques. "Elles demandent beaucoup de puissance (2000-2500 watts). Chaque heure d'utilisation va coûter énormément", souligne Jonas Moerman, conseiller énergies pour l'ASBL Ecoconso. Une heure de chaufferette pendant les 3 mois d'hiver représente 90 euros.

Quatrième conseil à propos du sèche-linge, encore un gros consommateur (225 euros pour 160 cycles par an). Un modèle avec pompe à chaleur consommera 2x moins, et rien du tout si le lingue sèche à l'extérieur. Une économie de 150 euros est possible.

Le cinquième conseil est toujours d'actualité. Les appareils pour se rafraîchir comme les climatiseurs consomment énormément avec 2600 watts, alors que le ventilateur représente 30 watts. Comptez 60 euros pour 3h d'airco pendant 3 mois d'été et seulement quelques euros pour un ventilateur pendant la même période et vous gagnerez 58 euros par an.

Sixième conseil: utilisez un pommeau de douche économique. La réduction pour deux personnes s'élève à 120 euros par an.

Concernant la télé (septième conseil), 3 heures par jours représentent 45 euros par an. La regarder une heure de moins vous ferait gagner 15 euros.

Total annuel des économies possibles: 690 euros par an. Ces chiffres sont calculés sur base du tarif annuel (45 centimes le kilowattheure). Les prix devraient encore grimper.