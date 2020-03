Confinement en Belgique: les policiers mettent en garde, "on va vite devoir verbaliser"

Les policiers sont très sollicités pour faire appliquer les mesures liées au confinement. Notre journaliste Sébastien de Bock suit une patrouille à vélo de la zone de police bruxelloise Montgomery. Nicolas est 1er inspecteur, il explique en quoi consiste leur travail aujourd'hui : "Chaque jour on consulte le bulletin de service qui indique notre coéquipier et en ce moment on est beaucoup affecté pour des patrouilles Covid-19".

Nicolas part donc avec son coéquipier Laurent, leur rôle sera d'abord de sensibiliser les personnes présentes à l'extérieur : "On travaille dans les parcs en sensibilisant sur les distances, le fait de se regrouper... L'objectif est principalement de sensibiliser mais on va vite devoir verbaliser si les gens continuent à se rassembler dans les parcs. Il y a aussi des personnes qui viennent d'elles-mêmes prendre des renseignements, savoir si elles doivent être porteuses d'un document pour sortir, si elles peuvent aller dans les parcs".

Les patrouilles à vélo telles que celle formée par Nicolas et Laurent sont complémentaires à tous les policiers en voiture qui effectuent également des contrôles.

Rappelons qu'il est demandé depuis mercredi à tous les Belges de limiter leurs déplacements à l'essentiel :

- Il est autorisé d'aller au travail, d'aller voir des proches dans le besoin, de faire ses courses, d’aller à la banque, à la pharmacie, dans les magasins d'animaux. Chez les coiffeurs, une personne à la fois peut se présenter.

- Les activités sportives autorisées: le jogging, la marche ou le vélo (à condition de n'être "qu’avec une seule autre personne qui vit sous le même toit" ou un ami)

- Les sorties en famille (personnes qui vivent sous le même toit) sont autorisées

- Les transports en commun seront toujours accessibles

- Se maintenir à une distance d'1,5m avec les autres personnes

- Les rassemblements sont interdits

- Les entreprises doivent organiser le télétravail

- Les magasins et les commerces non-essentiels sont fermés

- Les marchés de plein air sont fermés. Seules les échoppes de nourriture sont autorisées là où c'est indispensable

- Les crèches restent ouvertes

- Les voyages à l'étranger non essentiels sont interdits

