Coronavirus en Belgique: "Cette situation va durer encore au moins 8 semaines", selon Maggie De Block

Le coronavirus en Belgique poursuit inexorablement son avancée. La ministre de la Santé publique Maggie De Block pense qu'il faudra plusieurs semaines avant de vaincre l'épidémie.

La situation qui prévaut en Belgique en raison de l'épidémie de coronavirus va durer encore au moins huit semaines, affirme dimanche la ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open Vld) à De Zondag. "Nous pouvons à ce sujet nous référer à des pays comme la Chine et la Corée du Sud qui ont vécu le choses avant nous".



La ministre revient dans les colonnes de De Zondag sur les événements des dernières semaines. A la question "Combien de temps cela va-t-il encore durer?", Maggie De Block répond: "Ca, c'est une question à trois millions! Quand un virus se répand dans un pays, il reste généralement quelques semaines. Nous nous dirigeons maintenant vers le pic de l'épidémie, après quoi la courbe descendra. Je pense que cette situation va durer encore au moins huit semaines".

La création d'une taskforce

Afin de coordonner la demande croissante de tests au coronavirus, la ministre de la Santé publique Maggie De Block a créé une taskforce sous la direction du ministre De Backer, annonce dimanche un communiqué du cabinet de ce dernier. Cette taskforce a comme objectif d'élargir au maximum la capacité belge de tests. Laboratoires cliniques et hospitaliers, universités, entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques et fournisseurs de machines et de réactifs sont appelés à unir leurs forces.



L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a souligné qu'une fois passé le pic, il sera indispensable de poursuivre le monitoring de manière intensive sur la propagation du virus afin d'éviter une nouvelle rechute. A côté des tests Covid-19, il est également important de maintenir les autres tests de laboratoires afin de garantir la qualité des soins pour tous les malades en Belgique.

Les laboratoires, les universités, le secteur pharmaceutique et biotechnologique en Belgique se sont manifestés pour apporter leur aide, précise-t-on au cabinet De Backer. "Toutes les parties concernées travaillent à plein régime pour augmenter le plus rapidement possible la capacité de test nécessaire. Ceci avec la collaboration du laboratoire national de référence de la KULeuven et de l'Agence des Médicaments de l'AFSCA qui garantiront la qualité des tests. Le focus est mis sur l'augmentation de l'infrastructure des PCR (réaction en chaîne par polymérase, PCR), parce qu'ils livrent les résultats les plus fiables".

