Coronavirus en Belgique - fini les tests PCR "en cas de symptômes", il faudra faire un autotest ou un antigénique

L'utilisation des tests PCR sera désormais limitée. Lorsqu'une personne présente simplement des symptômes, elle peut faire un autotest à domicile ou demander à son médecin généraliste ou à son pharmacien d'effectuer un test antigénique rapide. C'est ce que les ministres de la santé ont décidé, a déclaré le virologue Steven Van Gucht lors d'une conférence de presse vendredi.

"Il n'est plus nécessaire de demander systématiquement un test PCR en cas de symptômes", a déclaré M. Van Gucht. "Un PCR ne sera désormais prescrit qu'en cas de raison médicale, par exemple en cas de risque de complications ou pour prescrire un traitement adapté." Le médecin généraliste peut également toujours décider s'il est nécessaire de procéder à un test et avec quel test.

Les personnes présentant des symptômes ont tout intérêt à effectuer un autotest dans les cinq premiers jours de la maladie, "en particulier lorsqu'elles sont en contact avec des personnes vulnérables", a réaffirmé le virologue. Si le test est positif, vous devez rester en isolement pendant sept jours, puis porter un masque oral à l'extérieur pendant trois jours.

En outre, même en cas d'autotest négatif, il est recommandé de rester à la maison tant que les symptômes persistent et de porter un masque buccal. "Après tout, un résultat négatif à l'autotest n'exclut pas une infection au coronavirus et il permet également de prévenir la transmission d'autres virus respiratoires, comme le virus de la grippe." Si les symptômes persistent ou s'aggravent pendant plus de cinq jours, il est préférable de contacter votre médecin traitant.

Afin d'éviter que les médecins généralistes ne soient débordés pour rédiger des notes de maladie, les pharmaciens sont envisagés pour délivrer des certificats aux enfants après un test antigénique rapide positif, ajoute le rapport.